Recentemente, Flávio Furtado partilhou na televisão, mais precisamente no programa da TVI 'Você na TV', um episódio que considerou lamentável e que teve a ver com o comentário de uma senhora nos Açores.

"Andaram a distribuir uns cartazes a convidar as pessoas para irem ao lançamento do meu livro. Quando entregam o cartaz à senhora, vai a passar a minha afilhada, que a senhora não sabia que era minha afilhada e diz: 'Só me faltava ter que aprender com 'paneleiragem' a fazer alcatra à moda da Ilha Terceira'", descreve.

Desde logo, Manuel Luís Goucha ironizou com a situação 'concordando' com estas palavras.

Veja o momento.

Leia Também: Mal-estar? Flávio Furtado recusa comentar chegada de Cláudio Ramos à TVI