A beleza do futebol também passa pelo facto de diferentes clubes poderem chegar a uma mesma família. É isso mesmo que acontece em casa de Sofia Arruda.

A atriz é sportinguista mas o filho, o pequeno Xavi, é adepto do Benfica. Por isso mesmo, o resultado do dérbi de ontem - 2-1 para o Sporting - deixou um deles bem mais feliz do que o outro.

Sofia publicou nas stories do Instagram uma divertida fotografia na qual surge vestida com uma camisola do Sporting e muito feliz. Ao fundo, Xavi está com uma camisola do Benfica e de costas, pelo que parece estar aborrecido.

"Uns ganham, outros não", escreveu ainda a artista que, recorde-se, está grávida pela segunda vez, fruto do casamento com David Amaro.



© Instagram/Sofia Arruda