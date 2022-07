Depois de a SIC ter reagido a mais uma vitória no que diz respeito às audiência, "somando agora 41 meses consecutivos de liderança", a TVI também partilhou um comunicado onde fala dos resultados do mês de junho.

"Junho foi um mês de grande afirmação da ficção da TVI, com três novelas a liderarem os horários em que estão a ser exibidas. 'Festa é Festa' foi vista diariamente por cerca de 935 mil pessoas e obteve um share de 21,0%. 'Quero é Viver' prendeu o interesse de 805 mil espectadores e 'Para Sempre' conquistou mais de 612 mil espectadores", começaram por destacar.

"Do mesmo modo, os programas da manhã e da tarde confirmaram a preferência do público pelo entretenimento da TVI. 'Dois às 10' foi o mais visto nas manhãs da televisão portuguesa, com quase 320 mil espectadores, e 'Goucha' também liderou perante os seus concorrentes diretos, com uma audiência média de 344 mil. Já 'Conta-me', o espaço de conversa intimista das tardes de sábado, conquistou perto de meio milhão de pessoas por programa. 'Em Família', apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, foi líder no seu horário de emissão em todos os sábados do mês", acrescentaram.

"Junho ficou ainda marcado pelo regresso de 'Uma Canção para Ti'. Em média, 772 mil portugueses escolheram passar as noites de domingo na companhia da TVI", remataram.

Leia Também: Daniel Oliveira comemora resultados da SIC. "Obrigado"