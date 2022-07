Daniel Oliveira voltou a dar uso às redes sociais para comemorar publicamente os resultados da SIC, desta vez referentes ao mês de junho.

"- SIC vence o mês e mais que duplica a distância para a concorrência, somando agora 41 meses consecutivos de liderança;

- SIC tem a maior vantagem do ano, liderou em 25 dias em junho, seguida pela RTP que venceu três;

- SIC vence todos os períodos horários: manhã, tarde, prime time e late night e é líder em todos os dias da semana neste primeiro semestre", começou por enumerar num comunicado da estação.

"- 'Ídolos' venceu as noites de sábado e 'Casados à Primeira Vista' terminou o mês a liderar aos domingos;

- 'Jornal da Noite' e 'Primeiro Jornal' são os espaços de informação mais vistos em Portugal;

- SIC é a estação mais vista de forma destacada nos targets comerciais no mês e em 2022.

- SIC Radical teve o melhor resultado de sempre no dia 26 de junho, com a transmissão do Rock in Rio", acrescentou.

"O verão traz novos desafios e muitas novidades na SIC. Obrigado e boas férias", concluiu.

