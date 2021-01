Os cantores Rod Stewart, de 76 anos, e Elton John, de 73, voltaram a falar um com o outro após terem passado três anos zangados.

Rod Stewart conta que pediu desculpas a Elton John para desta forma dar um bom exemplo aos seus filhos mais novos.

"Fui um pouco rancoroso quando ele anunciou a sua digressão. Arrependo-me, realmente arrependo-me disso. Agora somos amigos novamente. Eu amo-o", referiu o músico aquando da sua participação no podcast The Harry Redknapp Show, agora citado pelo jornal The Sun.

Rod Stewart e Elton John, amigos há praticamente cinco décadas, desentenderam-se em 2018. Na época, Stewart fez uma piada sobre a digressão de despedida dos palcos do amigo. No ano seguinte, a tensão aumentou com as suas críticas ao filme 'Rocketman', que conta a história da carreira Elton John.

Leia Também: Arthur Chatto: O sobrinho de Isabel II que causa furor no Instagram