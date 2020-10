Cristina Ferreira viveu esta quarta-feira um dia particularmente emocionante no 'Dia de Cristina'. A apresentadora deu a conhecer a nova dupla da TVI: Teresa Guilherme e Cláudio Ramos e apresentou duras histórias de vida.

No fim do programa, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI partilhou com os seguidores do Instagram as palavras que marcaram o seu dia: "Resiliência. Persistência. Certeza. Orgulho. Equipa. Juntos. Todos. Futuro. Felicidade. Casa".

Ainda que sem conseguir afirmar-se nas audiências televisivas, Cristina continua firme nas suas escolhas e orgulhosa no programa que todas as semanas vai para o ar durante todo o dia, apenas um dia por semana.

