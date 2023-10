Maria Vieira foi ontem suspensa do X, antigo Twitter, após ter confirmado o fim da carreira como atriz e de ter assumido que está "farta de aturar mentirosos, cínicos, hipócritas, invejosos e maricas".

Ainda assim, um dia depois, a artista voltou a esta rede social e deixou um novo ataque aos críticos, bem como a alguma comunicação social.

"Os 'jornaleiros' das revistas e das plataformas virtuais de notícias e os 'alegres' que passam a vida a denunciar as minhas publicações nas RS [redes sociais] pensavam que me tinham silenciado, mas aqui no Twitter a liberdade de expressão ainda impera e por isso eu ainda cá estou e estarei", fez notar Maria.

Por fim, em resposta a um seguidor, Maria explicou o que fez para voltar a poder partilhar nesta plataforma: "Não devemos ceder a essa ideia do 'tem cuidado' porque isso é auto-censura. Caso sejam suspensos, reclamem as vezes que for preciso até que a decisão seja revertida e caso seja necessário avancem com acções contra os censores. Foi isso que eu fiz e por isso cá estou de novo"

