O programa 'Got Talent Portugal' viu as suas emissões serem suspensas devido à pandemia de Covid-19. A decisão da RTP1 chegou a 14 de março e desde então a estação pública de televisão encontrou diferentes alternativas para as noites de domingo.

Porém, o levantamento de algumas das medidas de prevenção relativas à pandemia trazem agora ao regresso do programa de talentos.

"Melhor notícia do dia: Nós vamos voltar! É já no próximo domingo que recomeça o 'Got Talent Portugal', claro, com toda a segurança e algumas restrições", anuncia a jurada Cuca Roseta nas suas redes sociais.

"Estou em pulgas para saber quem vai ganhar. Ui, que bom. Que saudades deste que é um dos melhores espectáculos do mundo. Dia 10 de maio às 21h30", pode ainda ler-se na publicação da fadista.

Recorde-se que a fazer companhia a Cuca Roseta entre os jurados estão ainda Sofia Escobar, Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas.