Débora Nascimento usou as suas redes sociais esta quarta-feira para contar aos seus seguidores que está em isolamento voluntário há alguns dias devido a sintomas gripais.

A atriz brasileira decidiu ficar em São Paulo, longe da filha, que vive com ela no Rio de Janeiro, até perceber o que estava a acontecer. Porém, tal como a própria confessou, os sintomas agravaram-se com o passar dos dias e foram ficando cada vez mais semelhantes aos do novo coronavírus.

"Os sintomas da gripe ficaram cada vez mais intensos, com um pouco de febre e tosse. E um pouco de falta de ar. Ontem (terça-feira), fui para o hospital para fazer exames, porque a vontade de ir para o Rio é grande... estou longe da minha bebé. Queria saber se é uma gripe ou não é", explicou, revelando estar agora aguardar o resultado do teste à Covid-19.

Recorde-se que no Brasil há já várias celebridades infetadas com a doença, como é o caso de Fernanda Paes Leme, Preta Gil, Gabriela Pugliesi e Di Ferrero.

