Jéssica Nogueira foi a mais recente concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother - Duplo Impacto' ao ser expulsa com 22% dos votos do público. Cá fora, continua a torcer por Gonçalo Quinaz, com quem vivia um romance no jogo.

"Quero agradecer muito por todo o apoio incondicional que me deram!

Vamos apoiar muito o meu amor que ainda está lá dentro! Beijinhos e fiquem atentos", escreveu numa publicação realizada nas redes sociais este domingo.

Antes da entrada de Jéssica, Helena Isabel Patrício revelou publicamente apoiar o ex-jogador de futebol. Durante a sua estadia no 'Big Brother' a relação entre ambos também despertou especulações de romance.

Contudo, assim que Jéssica Nogueira entrou na casa, Gonçalo Quinaz rendeu-se aos seus encantos e os dois aproximaram-se durante a curta passagem da jovem pela casa da Ericeira, chegando mesmo a envolver-se.

