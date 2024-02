Felipe Juan Froilán, o filho mais velho da infanta Elena de Espanha, tomou uma decisão.

Apesar dos rumores sobre seu suposto desconforto por estar a viver longe de Espanha, o sobrinho mais velho do rei Felipe VI continua a viver em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tal como o avô - o rei Juan Carlos - e parece que assim vai continuar.

Fontes próximas do filho da infanta Elena garantem à revista espanhola Vanitatis que não só o jovem "está feliz" ali como também está decidido a instalar-se indefinidamente na zona.

As mesmas fontes confirmam que Froilán, de 25 anos, procura um novo plano de trabalho, caso aquele que tem atualmente, e que está relacionado com a COP28, deixe de ser viável A intenção do jovem será a de continuar no país sendo autossuficiente, como tem feito até hoje.

De recordar que o neto mais velho de Juan Carlos e Sofía saiu de Espanha numa altura em que o seu nome era constantemente associado a polémicas como desacatos e festas.