Os rumores de crise no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle deram lugar a especulações que apontam para que os duques de Sussex não só continuam juntos, como estarão a pensar mudar de residência, abandonando a sua casa em Montecito, Santa Barbara, na Califórnia, para se mudarem para Malibu, no mesmo Estado.

Com esta mudança, que está a ser avançada pelo jornal britânico Express, o casal ficaria mais próximo de Los Angeles e de Hollywood e também de outras celebridade como Leonardo DiCaprio ou Lady Gaga, que vivem naquela cidade.

Outro fator importante, de acordo com a publicação, seria a recente decisão de Meghan de ser representada pelo poderoso agente de Los Angeles Ari Emanuel, CEO da agência William Morris Endeavor. A duquesa estará interessada em expandir e promover-se como produtora, filantropa e criadora, pelo que terá optado por se mudar para mais perto de LA.

