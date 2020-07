Sarah Jessica Parker não faltou à inauguração da nova loja da sua marca de sapatos, que aconteceu esta terça-feira, 7 de julho, em Manhattan, Nova Iorque.

Depois de ter estado parada por causa da pandemia, a atriz regressou ao trabalho com a abertura do estabelecimento, evento que a própria destacou, na segunda-feira, na sua página de Instagram.

Ao anunciar a novidade, Sarah Jessica Parker prometeu que iriam cumprir todas as regras de segurança: "[...] Vamos adotar todas as precauções de segurança necessárias para manter os nossos clientes seguros. [...] Estamos ansiosos para ver alguns de vocês, amanhã, com a devida distância social, é claro".

Veja na galeria as imagens da inauguração da nova loja de sapatos de Sarah Jessica Parker.

Leia Também: Uau! Sarah Jessica Parker arrasa na praia aos 55 anos