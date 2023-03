Desde que voltou a viver nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, que Meghan Markle tem estado envolvida em diversos projetos.

O último foi a série documental que gravou para a Netflix na companhia do marido, o príncipe Harry. Agora, segundo a revista Hello!, seguem-se outros desafios.

Foi anunciado que a duquesa de Sussex está entre o grupo de celebridades - onde se incluí Michelle Obama - que irão contribuir para o livro de receitas 'The World Central Kitchen Cookbook' do chef Jose Andres.

"Este fim de semana, o amigo de longa data e parceiro da Archewell Foundation, o chef Jose Andres, anunciou o lançamento do 'The World Central Kitchen Cookbook: Feeding Humanity, Feeding Hope'", lê-se num comunicado emitido no website da fundação de Harry e Meghan, a Archewell.

"O livro de receitas é uma coleção cativante de histórias de chefs renomados, cozinheiros locais e amigos da causa solidária que alimenta comunidades afetadas por desastres naturais e crises humanitárias", lê-se ainda.

É referido que Meghan contribuiu para o projeto com uma receita de bolo de limão e azeite.