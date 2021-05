Esta quinta-feira, dia 6 de maio, celebra-se um dia especial no seio da família real britânica. O filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o pequeno Archie, completa dois anos de idade, data que a rainha Isabel II fez questão de evidenciar.

Para isso foi feita uma publicação na conta oficial de Instagram da monarca, na qual foi partilhada uma imagem do casal com o menino ainda em bebé, referindo-se na legenda: "Desejamos ao Archie Mountbatten-Windsor um feliz segundo aniversário".

Também na página do príncipe William e de Kate Middleton se encontra uma mensagem parecida: "Desejamos ao Archie um segundo aniversário muito especial".

Note-se que a relação entre Harry e a restante família real já viu melhores dias. Tal ficou provado pela maneira mais 'fria' como foi recebido recentemente no funeral do avô, o príncipe Filipe.

A imprensa internacional noticiou que o duque de Sussex apenas comunicou com um dos tios, o príncipe André, e ainda com o irmão, William, por influência do pai, o príncipe Carlos.

Apesar de tudo, o duque de Sussex vive uma fase feliz da sua vida. Em breve irá ser pai pela segunda vez tendo em conta que a companheira, Meghan Markle, está grávida.

Leia Também: Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, lança livro para crianças