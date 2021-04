Khloé Kardashian esteve no centro da polémica esta semana depois de uma das suas assistentes pessoais ter revelado, por engano, uma fotografia sua em biquíni. Na imagem em questão, que entretanto foi eliminada, a socialite surge sem as alterações de edição de imagem que normalmente são feitas às fotografias.

Perante a vontade de Khloé em eliminar a foto e após o seu pedido para que a mesma não fosse partilhada e deixasse de circular na Internet, a chuva de críticas não tardou em chegar.

Em resposta à polémica gerada em torno da questão, a irmã de Kim Kardashian partilhou na madrugada desta quinta-feira um vídeo onde revela o seu corpo real "sem retoques e sem filtros".

"Esta sou eu e meu corpo sem retoques e sem filtros. A foto que foi publicada esta semana é linda. Mas, no papel de alguém que lutou com a imagem corporal durante toda a vida, quando alguém tira uma foto tua que não é lisonjeira, com má iluminação ou que não capta o teu corpo da forma que fica depois de trabalhares tanto para chegar a esse ponto - e depois partilha com o mundo - tu deves ter todo o direito de pedir que não seja partilhado - independentemente de quem tu sejas", começa por explicar Khloé no longo texto que escreveu para acompanhar as imagens e onde faz revelações inéditas sobre a sua luta para superar os receios que ao longo dos anos foi criando em relação à imagem.

"Na verdade, a pressão, o ridículo e o julgamento constantes em toda a minha vida para ser perfeita e atingir os padrões dos outros, de como eu deveria ser, foram demais para suportar", acrescenta, citando em seguida alguns dos insultos com os quais tem de lidar diariamente: "'A Khloé é a irmã gorda; A Khloé é a irmã feia; O pai dela não deve ser o seu pai verdadeiro porque ela é muito diferente; A única maneira de ela perder esse peso deve ter sido com uma cirurgia'".

Khloé não pede simpatia, apenas empatia e o reconhecimento que, apear de ser uma celebridade, também ela é humana e sofre ao lidar com a pressão e o insulto.

“Não sou perfeita, mas prometo que procuro todos os dias viver a minha vida da forma mais honesta possível e com empatia e gentileza", refere, assumindo que, apesar de tudo, já cometeu vários erros nesta sua busca pela perfeição.

"É quase insuportável tentar viver de acordo com os padrões impossíveis que o público estabeleceu para mim", admite, lamentando que "cada falha e imperfeição" sejam "micro-analisadas e ridicularizadas ao mínimo detalhe".

E apesar de tentar levar as críticas como motivação para melhorar e ajudar os outros a, tal como ela, provarem que conseguem superar-se, a empresária não tem dúvidas de que muitas vezes se deixa afetar por começar a acreditar no que ouve demasiadas vezes: "Este é um exemplo de como fui condicionada a sentir que não sou bonita o suficiente apenas por ser eu mesma".

Sem qualquer tipo de preconceito ou tabu, Khloé assume que gosta de "um bom filtro, uma boa iluminação e uma edição aqui e ali". "Da mesma forma que coloco um pouco de maquilhagem, faço as unhas ou uso um par de saltos altos para me apresentar ao mundo da maneira que quero ser vista e é exatamente o que continuarei a fazer sem me desculpar. O meu corpo, a minha imagem e como escolho olhar e o que quero partilhar é a minha escolha", assume.

"Não cabe a ninguém decidir ou julgar o que é aceitável ou não", reforça, deixando por fim uma mensagem de apoio a todos os que também sofrem com a "pressão constante de nunca se sentirem perfeitos o suficiente".

"Todos os dias, minha família e amigos que me amam me dizem que sou bonita, mas sei que é preciso acreditar dentro de mim. Somos todos únicos e perfeitos à nossa maneira. Seja qual for a maneira que a pessoa escolher para ser vista. Percebi que não podemos continuar a viver a tentar encaixar-nos no molde perfeito do que os outros estabeleceram para nós", termina, apelando a que cada um faça apenas o que é melhor para si e aquilo que faça com que "o seu coração esteja feliz".

