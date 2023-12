Este fim de semana foi particularmente feliz para Larissa Manoela. A atriz, que celebra 23 anos no próximo dia 28 de dezembro, casou-se este domingo, dia 17, com o noivo, o também ator André Luiz Frambach, numa cerimónia secreta.

Esta segunda-feira o casal confirmou o enlace nas redes sociais, tendo partilhado diversas fotografias deste momento especial nas suas vidas.

"'Pois é simples como qualquer um pode ver: Estamos simplesmente destinados a ser.' - 17/12/2023", escreveram, na legenda de um conjunto de fotografias, nas quais os dois vestem de branco.

Enquanto André usa fato e laço cor-de-rosa, Larissa optou por um elegante vestido curto, de comprimento midi, mangas compridas em balão e decote quadrado. Atrás, no fundo das costas, a peça tinha um enorme laço branco. Nos cabelos, que usou esticados, a jovem colocou um pequeno véu de rede, que saía de uma bandolete fina e apenas cobria parcialmente o rosto.

De recordar que Larissa Manoela foi notícia nos últimos meses no Brasil por ter cortado relações com os pais, que sempre geriram a carreira da atriz e que lhe terão mentido. Em causa está o facto de Larissa ter descoberto que apenas detinha 2% da empresa que concentrava a grande parte do seu património, fruto de vários anos de trabalho como atriz.