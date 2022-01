Depois de ter assumido a paternidade do filho de Maralee Nichols, Tristan Thompson tem tentado redimir-se da culpa que sente.

O jogador de NBA pediu desculpa publicamente a Khloé Kardashian, afirmando que sente pela socialite muito "respeito e amor" e não ficou por aqui. Ofereceu também cerca de 100 rosas à filha de ambos, True, de três anos.

De acordo com a imprensa internacional, Tristan Thompson foi buscar a filha à aula de ginástica e ofereceu-lhe as flores. Uma hora depois emitiu o comunicado em que assume a paternidade do bebé.

