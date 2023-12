Depois de Tomás Graciano, um dos filhos de Nuno Graciano, ter quebrado o silêncio na sua página de Instagram, Gonçalo, irmão de Tomás e também filho do apresentador, também se manifestou na rede social.

Esta quinta-feira, dia 14 de dezembro, o Nuno Graciano teria completado 55 anos e a data foi assinalada pelos filhos.

"Paizão, com que então, hoje é o teu dia. Antes de qualquer outra coisa, Parabéns. Hoje estarias rodeado de todas as pessoas que te amam (estaremos juntos a pensar em ti). No entanto, este dia será diferente de todos os outros, porque de todas as partidas que nos fazias com regularidade, desta não estávamos à espera", começou por escrever Gonçalo Graciano.

"Não achei que fosse possível sentir o que sinto desde a tua partida. Neste misto de emoções inexplicáveis, já deixei que a raiva e a injustiça se apoderassem de mim, bem como a tristeza (esta nunca passará). No entanto, vou permitir que a felicidade me domine, pois era esta que te melhor caracterizava. Os momentos que relembrei nestes dias, bem como as histórias que ouvi – histórias estas que transformaram as minhas lágrimas em sorrisos e gargalhadas (eras o número um a despertar em mim tais emoções) – são de um ser único, que vivia para alegrar os outros; eras dos bons", partilhou.

"Deixas-me a mim, ao Tomás, à Matilde e à Maria com valores extraordinários, e somos quem somos exatamente por isso (estaremos mais unidos que nunca). Ficamos encarregues de cumprir aquilo que desejamos e que querias para nós, vamos também tentar vingar aquilo que te faltou cumprir. Sabemos que somos o teu orgulho, também és o nosso. Irei carregar o teu nome como sempre o fiz e com um enorme orgulho", acrescentou.

"Família, amigos de longa data, bem como amigos mais recentes, que bonita e merecida homenagem te fizeram. Agradeço-vos também a todos, pois foram e serão o meu porto de abrigo. Ias ficar feliz com a reação do público; aquele que dizias ser o teu patrão deu-te uma última salva de palmas maravilhosa", destacou.

"Agora, resta-me encontrar o teu conforto e conselhos através de mensagens, que certamente saberás como enviar. Fica a olhar por todos nós, assim como nós te iremos continuar a recordar. O teu trajeto nesta vida foi bonito, portanto espero que estejas em paz junto daqueles de quem todos nós também temos saudades; um dia estaremos novamente todos juntos. És o meu herói, amo-te muito, pai. Do teu filho, Lançelote", escreveu, por fim.

De recordar que além de Tomás e Gonçalo, Nuno Graciano era pai de Matilde e Maria.

Leia Também: Ex-companheira de Nuno Graciano deixa mensagem ao filho em dia difícil