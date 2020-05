Ana Guiomar protagonizou um momento verdadeiramente hilariante no programa 'Você na TV', da TVI, desta sexta-feira. A atriz e apresentadora foi convidada por Manuel Luís Goucha para fazer uma receita na cozinha do programa, mas num pequeno descuido acabou por não conseguir mostrar o resultado final por ter deixado o prato cair no chão.

Já depois de o momento se ter tornado viral na imprensa e redes sociais, Guiomar decidiu mostrar aos fãs como teria ficado o prato, se não tivesse acabado no chão, e ainda partilhou a receite com os fãs.

Veja abaixo a foto que lhe mostra a fotografia e a receita completa do fricassé à brasileira de Ana Guiomar.

