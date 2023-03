Depois de Harry Styles ter sido visto aos beijos com Emily Ratajkowski, também a ex-companheira do cantor, Olivia Wilde, mostrou estar a seguir com a vida.

Olivia Wilde foi fotografada, no fim de semana, ao lado do ex-noivo Jason Sudeikis no fim de semana.

A atriz e modelo e o 'ex' assistiram juntos, em Los Angeles, a um jogo de futebol do filho de ambos.

O ex-casal tem dois filhos em comum e tanto quanto se sabia estaria ainda a disputar uma batalha judicial pela guarda das crianças.

Leia Também: Vídeo. Harry Styles e Emily Ratajkowski apanhados aos beijos na rua