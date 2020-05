Cole Sprouse está ao lado do colega e amigo de 'Riverdale', o também ator KJ Apa, nesta fase de quarentena. Informações que chegam depois de ter sido revelado que a relação de Colo com Lili Reinhart chegou ao fim.

De acordo com o irmão de Sprouse, Dylan Sprouse, os atores ficaram juntos em Los Angeles perante a pandemia do novo coronavírus.

"Ele eo KJ, no início da quarentena, ficaram juntos na casa do KJ, em Los Angeles", contou em conversa com o Entertainment Tonight, esta quarta-feira, 27 de maio.

"Eles estão juntos em isolamento social, o que é muito fofo", acrescentou.

Recorde-se que os colegas de elenco interpretam os melhores amigos, Jughead Jones e Archie Andrews, na série.

