Depois da grande estreia de 'Perfeitos Desconhecidos', peça de teatro que está em cena no Teatro Maria Matos, Sara Barradas recorreu ao Instagram para partilhar a história por trás deste trabalho.

"Em finais de 2019, durante as gravações da novela 'Quer o Destino', eu e o Filipe Vargas falámos sobre o filme 'Perfeitos Desconhecidos' (original italiano de Paolo Genovese), de como tínhamos gostado da ideia, da história, dos actores e em como daria um óptimo espectáculo de teatro", começou por recordar.

"Procurámos e vimos que existia de facto a peça de teatro e que já tinha sido adaptada em vários países nomeadamente, na vizinha Espanha. O Filipe percebeu que a adaptação espanhola estava em cena naquele exacto momento, e no elenco tinha uma das suas ex-colegas de curso. Assim, em fevereiro de 2020 (duas semanas antes do primeiro confinamento), apanhou um avião para ver a peça em Madrid, num fim-de-semana. Eu não podia, pois estava cá a fazer outro espectáculo. Voltou com a certeza que a peça ainda podia ser melhor do que o filme", lembrou ainda.

Ambos começaram depois a pensar numa forma de trazer a peça para Portugal e a atriz até chegou a comentar com o amigo, conta, que "a Força de Produção seria a produtora ideal para produzir este espectáculo". Meses depois, chegou uma chamada muito feliz.

"Quando... uns meses mais tarde, toca o telefone do Filipe. Algum tempo depois toca o meu. A Força de Produção já tinha os direitos, ia produzir a peça em Portugal e, coincidência das coincidências convidou-nos. Tudo aconteceu em simultâneo e completamente por acaso. Quis o destino que eu fizesse esta peça. Que nós fizéssemos esta peça", destacou.

Uma publicação onde Sara Barradas aproveita para deixar alguns agradecimentos especiais. Veja na íntegra:

