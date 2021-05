Depois de Inês Herédia ter respondido às críticas que recebeu, tendo sido acusada de 'gordofobia' por causa de uma das cenas que interpretou em 'Festa é Festa', com a sua personagem (Nelinha), Carla Vasconcelos 'arrasou' a colega.

Num longo texto que publicou no Facebook, a também atriz disse: "Enquanto textos como este continuarem a ser escritos e gritados agressiva e gratuitamente e os actores que os recebem continuarem a dizê-los sem questionar e achar no seu quarto de neurónio que vão ter muita graça, as mentalidades não saem da vergonhosa tacanhez miserabilista e preconceituosa em que se encontram".

"Agora, linda Inês Herédia, põe-te de mãos postas em sossego e imagina que a palavra que está nesse texto não é gordas a ocupar espaço... Consegues fazer esse exercício? Imagina que te davam o mesmo texto e encontravas palavras de substituição como pretos, paneleiros, monhê, fonga... por aí fora. O teu quarto de neurónio questionava? Dirias as alarvidades que te apareciam escritas? Ou para ti as gordas atrás a ocupar espaço não é um texto suficientemente agressivo para não o dizeres? Ou não pensas? Papagueias tudo o que te dão? A culpa é do texto...", acrescentou.

De seguida, Carla Vasconcelos recordou a personagem que fez em 'Amar Demais', referindo que teve colegas "a rever texto e a encontrarem formas de não dizer o que vinha escrito", "a recusarem-se a dizer determinadas coisas que fossem apenas gratuitas". Além disso, destaca, falou várias vezes com a autora "para lhe dizer o que acontece na verborreia dos outros quando se é gordo".

"Sabes quantas mensagens recebo por dia de pessoas destroçadas por ouvirem piadas agressivas como essa todos os dias? Pessoas reais, que choram por não serem aceites, por serem alvo de chacota? Pessoas que têm medo de ir buscar os filhos à escola e não vão porque não querem ser gozadas à frente dos filhos. Sabes da dor? Do desgosto, do desespero? Sabes lá tu", continuou.

"[...] Sabes quem pode fazer piadolas sobre ser gorda? Eu!!! Porque sou gorda e sei do que falo. [...] Obrigada a quem escreve, a quem aprova, a quem dirige, e a quem diz estas atrocidades que deviam estar banidas do pensamento de qualquer um de nós. O vosso contributo para acabar com preconceitos, é uma m****. Vocês estão lá atrás, embrulhados na vergonha que são", completou, este sábado, 15 de maio.

Um dia depois de ter publicado o texto, Carla Vasconcelos deu novamente uso ao Facebook para pedir desculpa.

"A Inês Herédia foi ontem alvo da minha reação a quente por uma cena feita por ela onde eu senti um enorme desprezo sobre forma de tratar as pessoas gordas. Inês, não é ódio (porque não faz parte de mim), não é conhecer-te e ter algo contra ti, (porque nem te conheço) não é nada que se prenda com aspetos pessoais e na realidade também não é com aspetos profissionais", realçou.

"Foi um momento mau em que te magoei gratuitamente após ver a tua cena, onde senti que foi gratuita a forma como foram tratadas as pessoas gordas, e por ter consciência de que tal nunca aconteceria se o alvo fosse outra minoria qualquer, porque todos teriam pejo de o fazer. Senti que, com os gordos não faz diferença gozar, não é grave como outras coisas em que se pisa devagarinho para não estourar. E foi o que me aconteceu. Estourei", continuou.

Carla Vasconcelos mostrou-se ainda disponível para falar com a colega, frisando de novo que o seu dever neste momento "é pedir desculpa pela forma violenta como tratou" Inês Herédia. "Desculpa Inês, a minha fúria desmesurada contra ti", disse.

"Desculpem, equipa. Alguns de vos conhecem-me outros nem por isso, a verdade é que nem sei quem está nesta equipa, mas fui indelicada convosco também. Eu não sou o meu post de ontem, como algumas das pessoas com quem trabalhas e que tantas vezes trabalharam comigo. [...] Acabei por ser tão ou mais agressiva contigo do que a cena que critiquei. [...] Reconheço o meu erro, podia ter dito tudo na mesma sem ter sido agressiva e sem vos ter chamado acéfalos. Desculpem. Fiquei zangada com o que vi", salientou.

Veja a mensagem na íntegra:

