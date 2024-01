Há dois anos, a 24 de janeiro de 2022, Iñaki Urdangarin e uma então desconhecida mulher loira protagonizavam a capa do Lecturas, com fotos dos dois a passearem de mãos dadas na praia.

Rapidamente se chegou à identidade da tal mulher, Ainhoa Armentia, uma advogada que trabalhava no mesmo escritório que o ex-duque de Palma, que tem a mesma profissão. Pouco depois, era anunciada a separação da infanta Cristina, que colocou um ponto final no casamento no ano em que celebrariam 25 anos de união.

Dois anos depois, o divórcio foi agora assinado e, embora não pareça estar no horizonte da infanta Cristina voltar a casar-se proximamente, o mesmo não deverá dizer Iñaki Urdangarin.

Na altura em que as fotografias foram publicadas, Ainhoa Armentia também era casada, estando atualmente já divorciada. Desta forma, e segundo avança a revista Hola!, o casal já terá falado "sobre isso [o casamento] e é provável que acabem por contrair matrimónio no futuro".

