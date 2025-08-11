A atriz Alda Gomes, de 46 anos, revelou estar grávida pela primeira vez fruto da sua relação com o músico Vasco Teodoro. A notícia foi partilhada na página de Instagram da artista que mostrou uma amorosa foto onde é possível ver a sua barriguinha de grávida, uma ecografia, o seu gato Vega e ainda uma almofada de amamentação.

Na legenda da publicação, Alda deu a entender que deverá estar grávida de quase cinco meses. "Em estado de graça. Pela primeira vez, a gerar vida… a gerar amor! Estamos a meio do caminho, e que transformação incrível tem sido esta. Dezembro de 2025 promete ser muito especial", referiu a artista.

Ainda nesta publicação, a atriz assume que engravidar não foi um processo fácil e deixa uma palavra de conforto para todas as mulheres que estão a passar pelo mesmo.

"A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam — e principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre", afirmou Alda Gomes.

Nos comentários, colegas e fãs da artista fizeram questão de a parabenizar. Andreia Dinis foi uma das pessoas que não deixou passar esta novidade em branco. "Ohhh, parabéns querida. É maravilhoso. E vai nascer no meu mês. Muitas, muitas, felicidades", referiu.

Também Filipa Gomes e Débora Monteiro deixaram uma palavra de incentivo. "Que lindo, parabéns", escreveu a cozinheira. "Parabéns, parabéns, parabéns. Muito feliz por vocês", revelou a atriz.

Quem é Alda Gomes?

Alda Gomes nasceu a 10 de novembro de 1978 em Alenquer. Começou a carreira na representação na série da RTP1, 'Riscos', em 1997, e a partir daí entrou em novelas como 'Jura', 'Floribella', 'O Teu Olhar', 'Mundo Meu', 'Perfeito Coração', 'Massa Fresca, 'Bem-vindos a Beirais', entre outras.

O pesadelo de enfrentar uma doença autoimune

Alda Gomes sofre de artrite reumatóide, uma doença autoimune crónica que provoca dor e inflamação nas articulações, e que lhe foi diagnosticada aos 30 anos. No início a atriz não assumiu esta condição por ter medo de ser prejudicada no trabalho.