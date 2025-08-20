Aos 46 anos, Alda Gomes vive um dos maiores sonhos da sua vida. A reconhecida atriz está grávida pela primeira vez, um desejo que alcançou após quatro anos e meio de tratamentos.

Numa entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 20 de agosto, a artista notou que engravidar "era um sonho muito grande", que demorou "muitos anos" a conquistar.

Esta recorda que quando revelou à médica os seus planos para engravidar, esta disse-lhe que era possível, apesar da sua doença (Alda foi diagnosticada com artrite reumatoide).

"Pensámos em desistir. Houve uma altura em que falámos sobre o assunto", disse, referindo-se a Vasco Teodoro - com quem mantém uma relação há 12 anos - e a uma altura em que não estava a conseguir engravidar naturalmente

"Mas depois começam a entrar os 40, 42, 44 [anos] e há um sentimento, um friozinho na barriga de 'ah, meu Deus, vou ficar sozinha, não vou ser mãe', este sentimento de fim", faz saber, ressalvando que este era o seu caso pessoal e que em nada julga as mulheres que, por escolha, optam por não terem filhos.

Alda Gomes notou que começou a criar coisas para preencher a sua vida e colmatar este vazio, mas que nada a fazia sentir realizada.

Ora, quando conseguiu engravidar, a atriz decidiu não contar a novidade a praticamente ninguém nos primeiros três meses da gestação, uma vez que, tendo em conta a sua idade, havia riscos de perder o bebé.

Assim, quando contou à família que finalmente tinha conseguido, foi uma enorme surpresa: "Para a família foi impactante", lembra.

À espera de uma menina, cujo nascimento está previsto para o dia 26 de dezembro, Alda e o companheiro ainda não decidiram o nome, contudo, sabem que será de pequena dimensão.

O facto de ser mãe aos 46 anos leva a atriz a considerar outras questões sobre o futuro. "A adolescência desta criança será nos meus sessentas. E como é que será? Será que terei paciência, será que não terei. Serei a única mãe 'cota' da escola?", questiona, em jeito de reflexão.

Artrite reumatoide - A doença de Alda Gomes

Numa entrevista que deu ao Fama ao Minuto em 2019, Alda Gomes revelou que foi diagnosticada com artrite reumatoide aos 30 anos. "Tinha acabado de fazer 30 anos e foi muito complicado. Os meus sintomas de artrite reumatoide apareceram em 2009, há dez anos, mas [a doença] só me foi diagnosticada em agosto de 2010", realçou.

"Fisicamente não estava bem, tinha dor crónica, não me conseguia levantar da cama, não percebia o que é que era, as minhas mãos começaram a deformar-se e andava em todo o lado e mais algum, de todo o tipo de medicina, e não me conseguiam dizer. Só mesmo em 2010 quando fui ao Instituto Português de Reumatologia me fizeram o diagnóstico", destacou.