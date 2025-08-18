Foi através da sua página de Instagram que Cláudia Nayara revelou que está novamente grávida.

A artista publicou um vídeo com imagens do chá revelação, quando ficou a saber o sexo da criança: um menino.

Ao publicar o vídeo na sua página de Instagram, no domingo, dia 17 de agosto, Cláudia Nayara não se manifestou em palavras, apenas aproveitou o momento para agradecer a quem a ajuda a organizar a 'festa'.

A caixa de comentários da publicação não tardou a 'encher-se' de reações. "Parabéns, meu amor", disse Zé Lopes. "Muitos parabéns, querida Cláudia! Toda a felicidade do mundo", escreveu a atriz Rosa Bela.

"Amiga, parabéns por esse presente de Deus! Ser mãe é um ato de amor, coragem e entrega, e agora o seu coração vai bater em dois ritmos: o seu e o do seu menino. Que essa nova vida traga luz, esperança e a certeza de que os milagres existem. Você merece toda essa alegria tão linda e especial", pode ler-se no comentário de Jaciara Dias.

De recordar que Cláudia Nayara sofreu anteriormente uma perda gestacional. Esta gravidez foi descoberta quando já estava quase nos cinco meses de gestação, como a própria recordou em vários programas televisivos e quando estava no 'Dilema'.

"O meu sonho foi sempre aos 29 anos ser mãe, e de uma menina [que se ia chamar Samantha] era o que mais queria. A alegria foi muita, tanto para mim como para o Bruno, que era o pai [da menina]", disse numa conversa que teve com os colegas do 'Dilema', da TVI, no ano passado.

"Em 2018, tenho a melhor notícia deste mundo até ao momento em que apanho um médico num hospital que me faz um exame e diz que a minha filha não podia nascer. A dor maior foi a ejeção que deram na minha barriga para ela falecer. Senti mesmo a barriga a cair. Este foi o pior pesadelo na minha vida", lembrou.

Em conversa com Júlia Pinheiro, Cláudia Nayara explicou que em 2017 foi diagnosticada com uma tuberculose. "Uma medicação de seis meses que passou para nove por ser diabética. [...] Essa medicação, estava a tomar e já estava grávida. Só descobri que estava grávida aos cinco meses. Foi por causa da tuberculose. A medicação veio dar malformação à menina."

Esta não é a única notícia surpresa de gravidez no mundo das celebridades

De recordar que na semana passada houve mais uma gravidez que foi revelada. Aos 46 anos, a atriz Alda Gomes prepara-se para ser mãe pela primeira vez.

A artista teve dificuldades em engravidar devido à doença com que foi diagnosticada há vários anos: artrite reumatoide. Mas agora conseguiu concretizar o seu sonho.