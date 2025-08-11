Kylie Jenner e Timothée Chalamet podem estar separados depois de dois anos de relação.

Estes rumores começaram com duas 'pistas' descobertas pelos fãs mais atentos do casal.

Foi no passado domingo, 10 de agosto, que a socialite completou 28 anos. Nas redes sociais nem uma palavra da parte do ator. Isto não seria de estranhar já que os dois são muito discretos mas a verdade é que Timothée escolheu precisamente esse dia para homenagear na sua página o pugilista Muhammad Ali com as palavras "Dream Big" ('Sonhe em grande', em português). Sobre o aniversário da namorada? Nem uma palavra.

Já a influencer e empresária partilhou imagens da sua festa de anos - onde não se vê a presença do ator - e, antes disso, tinha partilhado que estava a ouvir músicas sobre problemas amorosos. 'Lover, You Should’ve Come Over', de Jeff Buckley e ainda 'Crying Laughing Loving Lying' de Labi Siffre.

Os fãs começaram logo a especular que alguma coisa se poderia passar na relação dos dois que já dura há cerca de dois anos.

Como é que começou uma das relações mais improváveis de Hollywood?

Os rumores desta relação começaram em 2023 quando o carro da irmã mais nova de Kim Kardashian foi visto na garagem do ator. Ainda nesse ano foram juntos a um concerto da Beyoncé e a partir daí surgiram lado a lado em alguns eventos como os Globos de Ouro, o Festival de Cinema de Berlim e nos Óscares, já em 2024.