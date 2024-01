Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passaram de forma intensa as últimas horas, dado que, para além da passagem do ano, celebraram ainda o 69.º aniversário de Dolores Aveiro, a mãe do craque.

Agora, mais tranquilos, os dois aproveitaram um momento a sós para tomarem um pequeno-almoço romântico, conforme divulgou Gio, através das redes sociais.

Na imagem, que poderá ver mais abaixo, Georgina e Ronaldo surgem a tomar uma refeição com vista para o mar. Na mesa parecem ter ovos mexidos, sumo de laranja e café. Ora veja:



© Instagram/Georgina Rodríguez

