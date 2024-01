A família é o mais importante e Cristiano Ronaldo, apesar de todo o sucesso conquistado dentro dos relvados a nível internacional, nunca esquece as suas origens.

Nesse sentido, foi na Madeira que o craque decidiu passar o ano, reunido com a mãe, Dolores Aveiro, com os irmãos, Katia, Elma e Hugo, e ainda com Georgina Rodríguez, a companheira, e os cinco filhos.

O craque português recorreu às redes sociais para exibir novas fotografias deste encontro tão especial, nos quais é possível ver a felicidade com que todos viveram estes dias.

Nas imagens em causa, também é possível ver Ronaldo ao lado de Luan Santana, o cantor que o atleta convidou para atuar para a família e a quem ofereceu, ainda durante a festa, um Rolex.

Confira na galeria as novas fotografias publicadas por CR7.