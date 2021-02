A Loma Vista Recordings, editora que trabalhava com Marilyn Manson, decidiu terminar o contrato que tinha com o músico após as acusações da atriz Evan Rachel Wood, adianta a Variety.

"Na sequências das perturbantes alegações de Evan Rachel Wood e outras mulheres a nomear Marilyn Manson como seu abusador, a Loma Vista deixará de promover o seu atual álbum, com efeitos imediatos. Devido a estes preocupantes desenvolvimentos, decidimos também não trabalhará com Marilyn Manson neste ou qualquer projetos futuros", revela num comunicado.

Note-se que o cantor começou a trabalhar com a referida editora em 2015, no âmbito do disco 'The Pale Emperor'.

Até ao momento, o músico ainda não comentou o assunto.

