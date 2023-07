Depois de um cancelamento surpresa do concerto que os Hollywood Vampires iriam dar em Budapeste, na Hungria, os fãs dos integrantes da banda, da qual Johnny Depp também faz parte, ficaram preocupados com a possibilidade de algum dos elementos ter tido um problema de saúde.

O comunicado lançado pela banda nesse dia referia apenas que o concerto tinha sido cancelado devido a "circunstâncias imprevistas", sem avançar mais detalhes.

No entanto, na tarde desta quinta-feira, dia 20, a página do grupo nas redes sociais voltou fazer um novo comunicado, desta vez a cancelar o espetáculo que deveria acontecer esta noite na Eslováquia.

"Ao chegarmos hoje ao local [do concerto] na Eslováquia para começarmos a preparar a apresentação desta noite, rapidamente ficou claro que a construção das instalações estava incompleta e, portanto, é insegura tanto para a banda quanto para o público em geral. A banda está muito chateada com esta recente e infeliz reviravolta nos acontecimentos e espera retornar quando a agenda assim o permitir", começa por dizer o comunicado, falando depois do cancelamento recente em Budapeste, tranquilizando os fãs.

"Este cancelamento não está relacionado com o cancelamento recente em Budapeste, mas podemos garantir que todos os membros da banda estão seguros e saudáveis. Esperamos vê-los na Polónia, na Alemanha e nos Estados Unidos nos próximos dias", conclui a nota, fazendo referência aos países pelos quais a digressão ainda vai passar.

Perante o comunicado, as reações dos fãs não se fizeram esperar. "Finalmente posso respirar fundo. Obrigado pela nota, fico feliz que todos estejam bem", escreveu um seguidor na conta da banda no Instagram. "Saber que vocês estão bem é o mais importante. Fico feliz que tenham parado os rumores", partilhou outro fã.

Recorde-se que além de Johnny Depp, a banda é formada por Alice Cooper, Joe Perry, Tommy Henriksen, Robert DeLeo, Matt Sorum e Bruce Witkin.