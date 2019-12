Paulo Pires e Astrid Werdnig viajaram para a Áustria, país de origem da mulher do ator, para passarem as festividades de Natal e Ano Novo e terminaram 2019 com um momento particularmente especial.

Depois de 19 anos junto, o casal regressou ao local onde se conheceu e o ator não resistiu em partilhá-lo carinhosamente com os fãs. "O sítio onde conheci a minha miúda", escreveu na legenda de uma foto quem que surge abraçado à mulher.

Vale referir que do casamento nasceram Chloe, de 15 anos, e Zoe, de sete.

