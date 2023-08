O príncipe William, herdeiro do trono britânico e presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), pediu desculpa, este sábado, por não estar presente na final do mundial de futebol feminino, que é disputada no domingo entre Inglaterra e Espanha, em Sydney, na Austrália.

"Leoas, quero enviar-vos um grande desejo de boa sorte para amanhã", começou por referir num vídeo divulgado nas redes sociais, onde surge acompanhado pela princesa Charlotte, a sua única filha.

"Lamentamos não poder estar presentes, mas estamos muito orgulhosos de tudo o que alcançaram e dos milhões de pessoas que inspiraram aqui e em todo o mundo. Por isso, vão lá amanhã e divirtam-se a sério", acrescentou.

Charlotte, de oito anos, surge com uma bola de futebol e finaliza: "Boa sorte, Leoas!"

O pedido de desculpa aconteceu após várias críticas, entre as quais da líder do Partido para a Igualdade das Mulheres, que defendeu que "as mulheres lutaram durante décadas para obterem um mínimo de reconhecimento no futebol".

"O facto de o Príncipe William se esquivar à final do Campeonato do Mundo é uma atitude errada, profundamente dececionante e põe em causa a sua sinceridade quando proclama o seu apoio ao desporto feminino", defendeu.

Segundo a Sky News, William decidiu não marcar presença por se tratar de uma viagem longa num curto período de tempo. O Reino Unido estará então representado pelo governo britânico, nomeadamente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, e pela secretária da Cultura, Lucy Frazer.

Pelo lado de Espanha, a Sky News avança que deverá haver representação da realeza, com a rainha Letizia a viajar para a Austrália.