Depois de Jon Bon Jovi ter confirmado a morte da mãe em comunicado à People, o artista recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem a Carol Bongiovi.

O artista publicou, esta quarta-feira, uma parte do videoclipe da música 'Story of Love', da banda Bon Jovi, com imagens pessoais gravadas em casa.

"Mamã. Vamos levar-te connosco. Sempre", escreveu na legenda da emotiva publicação.

Leia Também: Morreu a mãe de Jon Bon Jovi (dias antes de completar 84 anos)