Sandrina Pratas, antiga concorrente de 'Big Brother 2020', aproveitou as simpáticas temperaturas que esta sexta-feira se fizeram sentir para desfrutar do seu primeiro dia de praia do ano.

A jovem alentejana registou o momento com uma fotografia, onde se mostra em biquíni, partilhada mais tarde na sua conta oficial de Instagram.

A imagem revela as novas curvas e rosto de Sandrina depois das cirurgias estéticas a que se submeteu, entre elas uma lipoescultura, redução mamária e rinoplastia, e dos tratamentos estéticos que a têm ajudado a manter a forma.

Eis abaixo a imagem que motivou os elogios dos fãs:

