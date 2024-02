Hélder Teixeira entrou na casa do 'Big Brother - Desafio Final' com uma namorada, mas a verdade é que, ao que tudo indica, sairá do jogo novamente solteiro.

O concorrente tem vindo a aproximar-se de Débora Neves e Teresa Silva, que foi uma das comentadoras da gala passada, revelou que o namoro já terminou por vontade da pessoa que Hélder cá deixou fora.

Depois de terminada a gala, Hélder reagiu a esta notícia e disse: "Em relação à menina que está lá fora, estou um bocadinho triste comigo próprio porque eu sou fiel a mim próprio".

De seguida, o concorrente pediu desculpa por tudo o que se passou. "Mereço um castigo? Claro que mereço, tudo se paga. Será que ela ainda está disponível? Acredito que se calhar não esteja, mas eu estou aqui para pedir desculpas se ela quiser aceitar".

Vale lembrar que o namoro de Hélder foi iniciado um mês antes da sua entrada no programa da TVI.

Ouça aqui as declarações de Hélder.

Leia Também: Francisco Monteiro e Márcia juntos em discoteca lisboeta para 'noitada'