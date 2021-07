Depois de terem assumido o namoro, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira já não escondem nas redes sociais o amor que os une.

Esta sexta-feira, dia 30, o músico partilhou a primeira fotografia com a atriz brasileira.

A imagem sensual mostra a mão de Paolla no peito de Diogo Nogueira.

"Quero mergulhar nesse momento/ o melhor lugar é onde estou/ fico contemplando as ondas do seu corpo as curvas que meu Deus criou/ o clima tá ficando quente, incandescente o nosso amor", escreve o cantor, citando o seu tema 'Bota Pra Tocar Tim Maia'.

