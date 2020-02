Depois de ter sido avançado pela imprensa internacional que o neto mais velho da rainha Isabel II, Peter Phillips, estava separado de Autumn, um porta-voz do agora ex-casal, Gerard Franklin, decidiu emitir um comunicado.

O casal real concordou com a separação depois de partilhar esta decisão com a rainha e os restantes membros da família real, no ano passado, como disse Gerard, esta terça-feira.

"Eles chegaram à conclusão de que seria o melhor para as duas filhas e para a relação", pode ler-se na referida nota. "A decisão do divórcio e da partilha da custódia chegou após muitos meses de discussões e, ainda que triste, é amigável", acrescenta.

O ex-casal destacou que a prioridade será sempre "o bem-estar e a educação das maravilhosas filhas", Savannah, de nove anos, e Isla, de sete.

"Ambas as famílias ficaram naturalmente tristes com o anúncio, mas apoiaram a decisão do Peter e da Autumn de partilharem a guarda das filhas", continua o comunicado, que refere ainda que o ex-casal vai continuar a morar em Gloucestershire.

Apesar de Peter e Autumn não serem membros de alto relevo da família real, decidiram divulgar o comunicado após as especulações da imprensa sobre o casamento de Peter, que é filho da princesa Ana - filha da rainha e do príncipe Philip.

