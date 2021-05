Armie Hammer voltou a ser notícia na imprensa internacional. Desta vez, em causa está o novo relacionamento do ator com Lisa Perejma, conforme o jornal britânico Daily Mail apurou.

Perejma é do Canadá e, atualmente, vive em West Bay, nas Ilhas Caimão, segundo o indicado na sua página de Facebook.

Apesar de não a seguir nas redes sociais, segundo nota o RadarOnline, Hammer, de 34 anos, fez 'gostos' em diversas partilhas feitas por Lisa.

O Page Six indica também que quem não está nada feliz com este relacionamento é a ex-mulher de Hammer, Elizabeth Chambers. "Sei que a Elizabeth tem enviado [à Lisa] mensagens horríveis de uma conta falsa de Instagram. Fiquei chocado com este comportamento", revelou uma fonte à publicação.

Recorde-se que no passado mês de março uma mulher denunciou uma alegada violação de que terá sido vítima por parte do ator. Antes disto, Armie também esteve envolvido numa enorme polémica ao ser acusado de atos de canibalismo por parte de uma ex-namorada.

Leia Também: Armie Hammer surge em público pela 1.ª vez após alegações de violação