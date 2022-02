Joana Pereira viveu este sábado "um dia importante" no que respeita à sua recuperação. A irmã de Rita Pereira foi anestesiada e levada "ao bloco" para que fosse avaliada a cicatrização das várias queimaduras que sofreu na sequência do grave acidente que a 'atirou' para a unidade de queimados do hospital.

Terminada a avaliação dos médicos, Joana deu aos fãs uma nova atualização sobre os eu estado de saúde.

"Cara de moca da anestesia. Ponto da situação. O meu peito está melhor. Yeah. O meu braço ainda precisa da nossa energia para se regenerar sozinho e não ser preciso cirurgia. Bora lá. Nós conseguimos. Basta acreditarmos e querermos. Obrigada por tudo. Hoje é um dia bom", declara.

A irmã de Rita Pereira, recorde-se, sofreu queimaduras graves no peito, braços e mãos provocadas pelo acidente com uma lareira de bioetanol.

