Sofia Ribeiro respondeu às acutilantes questões colocadas no podcast 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, abordando até um dos temas que mais curiosidade gera entre os internautas: a sua alegada zanga com Rita Pereira.

Questionada sobre o motivo do suposto mal-estar, Sofia deixa claro:

"Em bom rigor, não tenho questão nenhuma com a Rita, mesmo. Nós há muitos anos, no início do meu caminho como atriz, estávamos a criar o que para mim seria o início de uma relação como amigas", conta, lembrando a época em que trabalharam juntas na novela 'Meu Amor'.

"A verdade é que pouco depois ela deixou de me falar e eu sem nunca perceber o porquê. Fiquei sem nunca perceber o que é que se passava", revela.

Rita Pereira só terá voltado a falar com Sofia depois de esta ter sido diagnosticada com cancro da mama. "Só voltou a falar comigo quando eu estava doente, muito doente. Na altura abri a porta, tentei até abordar o tema, mostrar-me disponível para falar se houvesse alguma questão, mas a verdade é que nunca senti abertura. Não percebo o porquê da hostilidade, muitas das vezes... E a verdade é que pouco depois voltou a deixar de me falar", afiança.

"Não sei, sinceramente, se eventualmente a Rita tem algum problema comigo mas estou super disponível se ela quiser falar porque não tenho efetivamente nenhum problema com ela, a não ser esta inconstância de não perceber", defende, reforçando a ideia e que é Rita quem deixa de lhe falar sem motivo aparente.

Por fim, Sofia desvenda aquele que é na sua opinião o verdadeiro motivo do afastamento entre as duas: "Muito mais do que haver algum problema entre nós, a meu ver, há muita conversa e trica de bastidores... Muito veneno. Acho que é muito mais interessante, há muito mais gente a ganhar com o facto de sermos inimigas do que sermos amigas, porque juntas seriamos naturalmente muito mais fortes".

Leia Também: Sofia Ribeiro confessa ter rejeitado convite da SIC. "Não me arrependo"