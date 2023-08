Ana Maria da Grécia voltou a sorrir. Depois do duro golpe que sofreu em janeiro deste ano com a morte do marido, o rei Constantino, a rainha tem estado acompanhada por familiares.

Esta semana, a princesa herdeira publicou uma fotografia na qual se pode ver a sogra muito sorridente ao lado de um dos netos, Constantino Alexios, o segundo dos cinco filhos dos príncipes herdeiros Pavlos e Marie-Chantal.

A família real rumou, como acontece todos os verões, até à ilha de Spetses para uns dias de descanso em família.

"Na noite passada em Spetses", pode ler-se na legenda da fotografia onde avó e neto aparecem sentados a uma mesa na marina.

De recordar que Constantino II, o último rei da Grécia, morreu no passado dia 10 de janeiro, aos 82 anos.

