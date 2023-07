Ana Barbosa vai estar na tarde desta segunda-feira, dia 24, no programa das tardes da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha.

No vídeo promocional, a vencedora do 'Big Brother 2021' falou sobre as dificuldades que enfrentou a nível familiar no início da adolescência.

"Havia situações muito complicadas em casa. Eu devia ter uns 13, 14 anos, por aí. E o meu pai vai buscar a arma e aponta a arma à minha mãe para a matar", revela, em lágrimas. "Eu acho que não devo perdoar o meu pai, porque aquilo que ele fez não se faz a uma criança, não se faz a um adolescente. Não se faz“, afirmou.

