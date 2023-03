A ex-namorada de Bad Bunny está a processar o artista, pedindo pelo menos 40 milhões de dólares (mais de 35 milhões de euros), por causa de uma gravação de voz que deu ao cantor antes de este se tornar famoso.

A referida gravação foi usada em duas canções do artista - 'Pa Ti' e 'Dos Mil 16' - e Carliz De La Cruz Hernández alega que não deu permissão.

No processo, Carliz De La Cruz Hernández diz que a sua voz foi usada sem o seu consentimento em canções, discos, promoções e espetáculos mundiais, na televisão, rádio, redes sociais e plataformas musicais.

Sabe-se ainda que o empresário de Bad Bunny, Noah Kamil Assad Byrne, também está a ser processado.

Bad Bunny e Carliz De La Cruz Hernández começaram a namorar em 2011. Nessa altura, o artista criava canções e pedia a opinião da então namorada.

A frase 'Bad Bunny, baby' surgiu em 2015, e o cantor disse à agora 'ex' para gravar essa frase com a sua voz. E foi o que De La Cruz fez, tendo depois enviado para o artista.

Em janeiro de 2016, Bad Bunny pediu a namorada da altura em casamento. No entanto, em abril a Rimas Music assinou com o cantor e em maio a relação chegou ao fim. Em 2017 voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor, mas sem sucesso.

Em maio de 2022, um representante de Bad Bunny terá entrado em contacto com De La Cruz e oferecido dois mil dólares para comprar a referida gravação. A 'ex' do artista recusou.

Mas não fica por aqui, relata o The Guardian. Uma pessoa da Rimas Music também se ofereceu para comprar a gravação, referindo que iria ser usada no próximo álbum, 'Un Verano Sin Ti'. Alegadamente, nunca chegaram a um acordo e terão usado sem o seu consentimento.

