Os fãs ficaram preocupados com as notícias do fim da relação de Kylie Jenner e Timothée Chalamet. No entanto, parece que as mesmas não passavam, afinal, de meros rumores.

O E! News garante que a relação se mantém intacta, embora os dois continuem a optar por não oficializar a mesma publicamente.

Os dois jovens terão começado o namoro em abril deste ano, isto depois de Kylie se ter separado de Travis Scott.

Leia Também: Kylie Jenner e Timothée Chalamet vistos juntos pela primeira vez