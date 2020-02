Kylie Jenner e Travis Scotts mantêm-se unidos, apesar de separados. O casal foi visto, juntamente com a filha, num armazém de trampolins onde desfrutou de algumas horas em família no passado fim de semana.

Segundo o TMZ, a filha é o principal elo de ligação e que faz com que os pais consigam estar juntos. No entanto, para contrariar tal ideia, Kylie Jenner até terá tentado tirar algumas selfies do trio para provar que tudo ficou bem entre as duas partes do casal.

Ainda de acordo com testemunhas, o casal não chegou sequer a alugar o espaço, tendo usufruído do mesmo enquanto ‘clientes normais’ e não VIP.

Leia Também: Kylie Jenner e Travis Scott continuam apaixonados um pelo outro