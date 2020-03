Depois de há algumas semanas a produção do filme 'Missão Impossível 7' ter sido forçada a suspender as gravações para abandonar Itália, local onde estas estavam a decorrer, devido à pandemia do novo coronavírus, parece que o principal protagonista da trama já voltou ao trabalho.

De acordo com site Daily Mail, as gravações já foram retomadas e estão agora a decorrer no Reino Unido.

A mesma publicação partilhou algumas imagens de acrobacias feitas pelo ator durante as últimas cenas gravadas. Apesar do perigo que algumas delas representam, Tom Cruise continua a preferir fazê-las sem duplos.

