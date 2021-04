Todos os anos, a English Heritage, uma tradição com mais de 150 anos, coloca placas azuis em prédios ao redor de Londres com o objetivo de homenagear homens e mulheres que viveram ou trabalharam neles enquanto contribuíram para o bem da cidade, da nação e do mundo.

Em 2021, a Princesa Diana está indicada para receber uma placa azul, mais concretamente o apartamento em Londres onde viveu com as suas amigas quando ficou noiva do Príncipe Carlos.

"Este ano, as nossas figuras variam desde reformadoras sociais a líderes criativos e uma princesa que conquistou corações e mentes em todo o mundo", começa por dizer Anna Eavis, diretora de curadoria do English Heritage.

"Esperamos que a nossa placa para Diana, Princesa de Gales, seja muito popular. Ela foi uma inspiração e um ícone cultural para muitos, aumentando a consciencialização sobre questões como as minas terrestres e os sem abrigo e apoiou causas e doenças, como o HIV e depressão. Parece ser adequado que se erga uma placa comemorativa pelo seu trabalho e influência no que teria sido o seu 60º aniversário".

O irmão de Diana, Charles Spencer, não conteve o orgulho e publicou uma foto no seu Instagram alusiva à placa que está a ser preparada: